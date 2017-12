d'apres le leaderboard de PUBG il y aurait au moins 500 000 ventes sur xbox ,on parle ici de gens qui ont lancé le jeu au moins une fois c'est sans compter les gens qui nont pas encore put y jouer.Bref comme prevu PUBG cartonne sur One,et c'est coherent avec ce que je vois dans l'outil recherche de groupe,je nai jamais vue autant de billet sur aucun autre jeux meme en france on s'approche des 100 billet "recherche de grp" a nimporte quelle moment de la journee

posted the 12/13/2017 at 11:30 PM by skuldleif