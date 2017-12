Jeux Video

Leia en mode Superman, on en parle ?Hein hein ?Putain mais cette séquence de merde totalement ridicule et le malaise dans la salleLe reste était coolCritiquable mais cool.+ Kylo Ren commence à devenir intéressant+ Rey également+ Le plus beau Star Wars sur le plan esthétique+ Quelques superbes séquences+ Hey, pas d’Étoile de la Mort cette fois+ Les bestioles piaf sont en fait rigolotes et pas trop relous- 3D osef, aucun intérêt- Finn relégué en second plan- Des passages ultra longuets- Un peu trop d'humour- Snoke, trolilol- Les parents de Rey ? Je m'attendais quand même au clin d'oeil envers Star Wars Battlefront II et finalement rien. ça pue le coté expédié et on en reparlera plus jamais.- Yoda putain- Le gamin qui regarde vers les étoilesBon je reste impatient pour le IX, juste pour enfin voir les Chevaliers de Ren, même si, et va falloir s'y faire, le trio d'origine n'est désormais plus : ((au fait, c'était qui Snoke ?