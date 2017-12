Bon, on avait dit qu'on ferait un p'tit topic 100% spoil en fin de soirée pour ceux qui sont intéressés...Donc si vous avez pas encore vu le film : get out of here ! Allez le voir d'abordC'est bon ?Ok !alors je sais pas vous, mais là, j'ai trouvé qu'on avait quand même un bel exemple de ce que peut donner la méthode Abrams. Par exemple... Prenez la prélogie : aussi imparfaite soit-elle, avec ses dialogues étonnants, sa direction d'acteurs aux fraises et toutes ses imperfections de ça, de là... Ben au moins,. On lui en a voulu pour avoir cherché à démystifier Vador, mais c'était tout son projet, du I au III. Sa ligne scénaristique était claire (et finalement très fouillée).Or là, c'est tout l'inverse. On s'en doutait un peu avant mais maintenant on en est sûrs :Sur le plan scénaristique, s'entend, hein. En fait, Abrams a écrit son VII comme il a pu écrire pour Lost : à l'aveugle, en posant plein de mystères et en se disant : "on verra bien plus tard, moi ou quelqu'un d'autre."Et donc là, Ryan Johnsoncette suite. Et il fait donc ce qu'il veut, sur la base du VII. Abrams l'avait lui-même reconnu à l'époque : il n'avait pas les réponses à toutes les questions posées. C'est donc en fait une écriture à quatre mains, voire six ou huit, et pendant laquelle les mecs ne se parlent pas forcément, ou pas comme il faudrait.Les mecs se refilent la patate chaude, en fait. Et du coup, pour ce VIII (que j'ai adoré, hein) ça donne des moments WTF comme la réaction de Luke devant le sabre tendu par Rey : DEUX ANS qu'on attendait sa réponse à ce moment plein de grâce et de solennité.., et le mec te balance le truc dans un gag venant cracher sur la fin d'Abrams ! Absolûment énorme !Autres trucs du genre, pêle-mêle : les parents de Rey. La théorie du quidam de base était d'en faire la fille de Luke. Hamill en avait même fait un private joke en convention ("my daught... I mean this girl that I don't know!"). D'autres théories en faisaient carrément la fille de la force (comme Anakin, quoi), ou la réincarnation de la première Jedi, genre élue mystique...Bah nope, en fait. Ses parents, ses origines, sont sans importance, nous dit-on. Et sa puissance nous est vaguement expliquée en disant qu'elle est le contre pouvoir de Ben Solo. Ok, expédié, ça, c'est fait...Et Snoke, bordel ! Alors qu'il était super bien traité tout le film, sa fin prématurée (même si la scène était ultra kiffante !!!) nous arnaque complètement !! Ne me dites pas qu'on ne saura jamais qui était ce mec ?? Alors que ça fait deux ans qu'on se prend la tête dessus !! J'avais moi-même ma théorie (partagée par beaucoup, comme je l'ai vu ensuite) : Snoke serait Dark Plaegis, le maître de Palpatine dont il parle dans le III, qui pouvait "vaincre la mort". Palpatine pensait l'avoir tué. Et quand on voit sa gueule amochée, ça pouvait carrément être ça.Mais là, du coup, je rage un peu. Pas d'avoir eu tort (je demande pas mieux que d'être surpris) mais de me rendre compte que les auteurs eux-même ne le savent peut-être pas et ont décidé de s'en taper le coquillard ! En tous cas, s'il ne revient pas dans le IX, on se sera bien fait entuber.j'ai adoré les blagues du film. Certains diront : pas nécessaire. Mais boarf, quand même. Poe qui commence : "Général Hux... Je capte pas... Non j'ai un message par rapport à sa maman", j'en pouvais plus ! Luke qui balance le sabre, ou qui dit à Rey "Tu sens la force ???" avec le brin d'herbe !: ils m'ont fait chialer, mais pour de vrai. Quand Leia se fait owned par l'explosion, je me suis vraiment dit : "bah voilà, ils devaient avoir que ça de tourné, les gars, donc fini..." et là, cette utilisation de la force !! Outre ce que ça représente pour le personnage (voir enfin Leia utiliser ses pouvoirs), le message par rapport au décès de Carrie Fisher était juste sublime, genre "avec la force, elle est toujours là", en quelque sorte...Idem lorsque Luke lui dit : "Personne ne part jamais vraiment". L'hommage est ici évident...Et donc Luke. Motherfucking Skywalker. Tout le monde espérait qu'il aurait son moment badass. On est servis. Le débat porte forcément sur le flashback qui a du faire rager Mark Hamill lui-même, qui a dit que ce n'était pas Luke, pour lui. Bon, il est revenu sur ses propos depuis mais quand même. Le voir sortir son sabre pour assassiner un enfant sans défense... Comme son père, finalement. La tentation du côté obscur dans toute sa splendeur.Moi, j'achète. Je rage pas, j'aime que le perso soit finalement pas tout lisse, qu'il soit vraiment responsable de la naissance de Kylo. Pour le coup, ça justifie bien son exil.Et cette fin, putain. Ce combat top classe de l'espace !! (Sabre bleu, mais vu ce qu'il avait failli faire avec le vert, on comprend). Par contre, par contre... POURQUOI AVOIR DECIDE DE FINIR AINSI CE PERSONNAGE ? Est-ce que c'est Hamill qui a lâché et dit qu'il ne ferait pas la suite ? Je veux dire : sa disparition était-elle nécessaire ? Alors ok, il l'avait dit lui-même : "je suis venu sur cette île pour y mourir". Et d'accodac', il a passé le flambeau. Mais merde, quoi, ça fait quand même mal au coeur. "On se reverra, p'tit." Comment ? En Force Ghost, alors, j'imagine...ben ça faisait plaisir, bordel. Sacrément plaisir. Pareil quand R2 balance la vidéo de Léia. Ou quand Luke fait ce clin d'oeil à 3PO.Non, franchement, ce film m'a retourné. Je sais pas où va la trilogie (Abrams qui termine, du coup, j'ai presque peur !) mais j'ai aimé les choix audacieux de ce VIII, en tous cas.Bon, et vous, bowdel !! ??