En tant que gros fan du film, j'ai toujours voulu un vrai jeu Predator.Le trailer de la mission Ultimate Hunt dans Ghost Recon Wildlands m'a trop vendu du rêve !Je n'ai pas le jeu mais j'ai pensé l'acheter rien que pour ça ! Sauf que apparemment c'est temporaire, jouable de mi-décembre à début janvier... C'est quoi l'intérêt ? C'est nouveau ce principe ? Jamais vu ça.Mais l'ambiance, la jungle, les bruitages, la musiques,... ça donne une idée de ce que pourrait être un vrai jeu Predator. Un seul ennemi invisible et impitoyable, le sentiment d'être chassé non-stop. Alien Isolation a très bien réussi à le faire.[url=http://www.youtube.com/watch?v=9O0wZzzTatE[/url]http://www.youtube.com/watch?v=X5YhZgVDJ0w

Like

Who likes this ?

posted the 12/13/2017 at 11:04 PM by gamerdome