Ma tête quand je suis sortie de la séance , sinon cool cette mascotte

Oui mais quelle blague, quelle déception...J'aime bien les Star Wars, sans être un gros fan mais même Star wars VII est bien mieux, on apprends rien, pire on a encore plus de questions.Le film manque de cohérence, on a l'impression que l'univers est simplet, petit alors que cette saga a un énorme potentiel.Et puis les méchants, surtout Snoke mais quelle blague, et Kylo Ren xD, Finn qui avait du potentiel ba on cherche xD, franchement le scénario...Pour le positif je retiens quand même c'est les petits oiseaux tout mimi de l'ile ( futur jouet made in disney) l’héroïne ( pas la drogue svp ), un invité de marque bien sympathique à revoir, le retour deet surtoutsublime dans le film ( rip).Bref j'en ai plus rien à foutre de cette trilogie, à moins d'un rebondissement de ouf et inattendu dans le 9, maintenant j'ai hâte du film sur Yoda et sur han solo qui seront surement meilleur que cette trilogie ( comme rogue one qui est je trouve mieux que SW 7, et du coup que le 8) ...