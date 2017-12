Netflix vient enfin d'annoncer une saison 2 pour The Punisher.Alors, la série divise beaucoup, mais perso, j'ai bien aimé. Beaucoup mieux que Iron Fist pour ma part.Évidemment, pas de date pour le moment, mais il y a fort à parier qu'elle débarquera en Octobre ou Novembre.Jessica Jones fera elle son retour le 8 Mars. Une date qui coïncide avec la journée internationale de la femme.

posted the 12/13/2017 at 08:31 PM by leblogdeshacka