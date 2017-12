Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Josef Fares déclare que le Studio n'a pas encore eu l'occasion d'explorer les capacités de la Nintendo Switch, l'équipe étant assez réduite. De plus, c'est un jeu à la troisième personne, ce qui signifie que vous devez contrôler la caméra, et sur Nintendo Switch si vous voulez jouer avec les Joycons, il n'est pas possible d'avoir les commandes car la Nintendo Switch a uniquement un stick sur chaque partie du Joycon. Pour contre, il précise que rien ne dit que le jeu ne sortira jamais sur Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu A Way Out sortira sur Ps4, Xbox One et PC le 22 mars 2018...Source : https://gamingbolt.com/a-way-out-dev-on-switch-version-im-not-saying-it-will-never-happen