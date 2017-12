THQ Nordic et son studio Black Forest Games ont annoncé Fade to Silence, un jeu de survie narratif en milieu hivernal qui fera ses débuts pas plus tard que le demain sur Steam en accès anticipé au prix de 29,99 euros.



Développé avec le moteur Unreal Engine par le studio de Giana Sisters qui doit encore faire ses preuves dans la cour des grands, Fade to Silence met au défi le dénommé Ash de survivre dans des étendues glacées désertiques où il devra rassembler les ressources nécessaires pour fabriquer un refuge, améliorer son équipement, affronter des créatures peu ordinaires et tenir face aux températures glaciales. Fade to Silence se joue seul mais se vivra à plusieurs, car Ash aura besoin de rassembler des partisans et de les accueillir dans son refuge. Chaque allié représentera autant de capacités et de personnalités nécessaires pour aller de l'avant.

Qui dit vie de groupe dans un tel milieu dit évidemment choix moraux, le joueur sera donc amené à prendre des décisions complexes pouvant impliquer l'abandon d'un être précieux.



Fade to Silence mise sur son système de météo dynamique au sein duquel l'aptitude à identifier l'approche d'un blizzard mortel sera décisive pour s'en sortir. On pourra même se fier aux traces laissées dans la neige par les différents personnages pour déterminer si une région est propice à la chasse ou plutôt au risque de croiser des monstres. Nul doute que la neige conservera aussi les traces laissées par les voyages en traîneau à loups, moyen de déplacement auquel le joueur aura accès.



Comme indiqué sur sa fiche Steam, Fade to Silence devrait couver 8 mois en accès anticipé afin de sortir officiellement en août 2018. La version de décembre permettra d'explorer une zone d’environ 10 km², de construire, améliorer et défendre son refuge, de sauver et recruter des partisans, de combattre un grand nombre de monstruosités ou encore de partir en expédition avec son traîneau en évitant les blizzards et en découvrant les premiers éléments du scénario. La version complète, qui sera aussi vendue plus chère, proposera un monde plus vaste avec davantage de partisans, de cas de conscience et un scénario complet.



À noter que selon le communiqué de THQ Nordic, Fade to Silence est également en développement pour les « consoles de prochaine génération ».



Gameplay: