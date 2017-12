Voici une Information autour du jeu Super Mario Odyssey :Famitsu, qui comptabilise également les ventes dématérialisées, s’élevant à 63 538 exemplaires, indique que le jeu Super Mario Odyssey a dépassé le million. Il aura fallu 7 semaines au titre pour réaliser cet exploit. C’est le deuxième jeu Nintendo Switch à franchir ce cap au Japon, après Splatoon 2. Le prochain candidat devrait être Mario Kart 8 Deluxe. De trés bons chiffres donc, surtout pour un Mario 3D, et sur une console qui n’a même pas encore un an…Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-49-2017-dec-04-dec-10.10934/page-9#post-2086180

Who likes this ?

posted the 12/13/2017 at 05:46 PM by link49