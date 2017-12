Sega vient d'ouvrir un site teaser pour un jeu inédit à première vue ghibli-style, mais les environnements japonais des artwork et la date d'annonce fixée le 14 février jour du sain Valentin laisse prévoir un jeu de romance dans une ambiance typiquement nipponne, wait & see.

posted the 12/13/2017 at 04:35 PM by kyuta