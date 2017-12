Le meilleur des DLC...ne serait ce que pour la musique thème qui pour moi est la plus belle de tout l'épisode FFXV . Vraiment exceptionnel. Alors oui, l'épisode est plutot court. Il y'a 2 fins possibles. La normal et l'alternative donc. Mais attention : Il faut IMPÉRATIVEMENT terminer l'histoire principale pour apprécier les 2 fins.

Like

Who likes this ?

posted the 12/13/2017 at 04:01 PM by loonis