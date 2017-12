En attendant son prochain gros projet, Yoko Taro et Kazukata Kosaka le scénariste de la série Danganronpa s'associent pour un projet commun nommé ''OL (Office Lady) Warfare''. Yosuke Saito semble aussi digéré la baraque.Concernant, l'histoire , en résumé une guerre contre des créatures inconnues.Et pour ce qu'il est du dessin, c'est Daisuke Moriyama qu'il s'en occupe.

posted the 12/13/2017 at 03:45 PM by lion93