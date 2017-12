Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :The Guardian a publié son classement des dix jeux meilleurs jeux de l’année :10. Uncharted : The Lost Legacy (Sony, Ps4)9. Nex Machina (Housemarque, PC/Ps4)8. Night in the Woods (Infinite Fall, PC/Ps4)7. Resident Evil 7 (Capcom, PC/Ps4/Xbox One)6. Persona 5 (Atlus, Ps3/Ps4)5. NieR : Automata (Square-Enix, PC/PS4)4. What Remains of Edith Finch (Giant Sparrow, PC/Ps4/Xbox One)3. Horizon : Zero Dawn (Sony, Ps4)2. Super Mario Odyssey (Nintendo, Switch)1. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Nintendo, Switch/WiiU)Une récompense de plus pour le jeu…Source : https://www.theguardian.com/culture/2017/dec/13/the-top-10-video-games-of-2017