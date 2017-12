Bon, petit avis à chaudsur le dernier volet de la saga mythique de Georges LucasBen il est vraiment excellent. VoilàAllez, quelques questions-réponses, en vrac :Je sais pas, ce genre de comparaison ne me parait pas vraiment pertinent de toute façon. Moi je l'ai perçu comme un grand cru, en tous cas.Alors, j'ai compris la critique lors de la sortie du VII, moi-même j'avais perçu l'hommage un peu trop appuyé, sans que çe ne me dérange pour autant (oui, moi, j'ai bien aimé le VII). Pour le VIII, c'est plus subtil. Le canevas de base du scénario reste similaire (bidule s'entraîne, pendant que machin a l'empire au cul), mais sans tomber dans le copié-collé du V. Le film a clairement sa propre identité, visuelle comme scénaristique.Je répondrai pas à ça (j'ai dit NO SPOIL xD). Mais comme toujours avec les fans, certains seront aux anges, d'autres feront la gueule. Va y avoir du débat chez les fanboys.Clairement, le développement des personnages. Léia, qui ne faisait que passer dans le VII, est ici absolument géniale. C'est clairement LE FILM de Carrie Fisher. Elle y est impériale, (sans le moindre jeu de mot). Poe, aussi, qui était transparent dans le VII, devient vraiment un personnage à part entière, avec un arc propre. Sa relation avec Leia est très bien écrite. Enfin, Luke... Je dis rien, je spoil pas. Mais putain, allez voir ce film qu'on puisse en parler !!Boarf... disons qu'un passage sur une planète à mon sens sans intérêt rajoute une longueur inutile. Et par la même occasion, on se retrouve avec une sorte de critique mignonnette du méchant capitalisme... dans un film produit par Disney (qui vient d'absorber la Fox, on le rappelle, et qui est donc en passe de devenir le maître du monde), ça peut vraiment faire sourire.Oui, oui, je le répète. Faut sortir du "bouh Disney voyou sans âme qui salit ma saga fétiche". C'est quand même dingue, Internet, parce que maintenant, ce Disney-bashing donne droit sur les forums à des mecs qui revalorisent la prélogie qu'ils avaient tant défoncé il y a de ça quelques temps. J'adore Star Wars (avec mon pseudo on s'en doutait un peu) mais faut pas oublier qu'on reste dans du divertissement (et destiné à faire du pognon, qui plus est). En l’occurrence, il me semble que ce VIII est justement un très bon film de divertissement. Donc éclatez-vous en le regardant !PS : faudra créer un topic SPOIL OPEN quand il aura été vu par davantage de gens parce qu'il va vraiment y avoir des trucs à débattre ! Mais j'adore, c'est super...Que la force soit avec vous, les mecs ! Vous déchirez pas comme des vieux Sith dans les comments ! ^^