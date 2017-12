En novembre, nous apprenions avec surprise la venue d'un nouveau mode pour Splatoon 2, Pluie de palourdes. La mise à jour est enfin là, Nintendo a présenté le tout en vidéo. Mais en quoi consiste ce mode ?



-Dans Pluie de palourdes, vous trouverez des palourdes éparpillées un peu partout dans le niveau. Récoltez-les puis lancez-les dans le panier de la base adverse. La première équipe qui atteint un score de 100 points gagne !

Ça a l'air facile… Sauf que le panier ennemi est protégé par une barrière anti-palourdes toute puissante ! et pour passer à travers cette barrière, il faut former une Super palourde en rassemblant dix petites palourdes. FEU À VOLONTÉ ! Une fois fait, visez et détruisez la barrière avec ce mollusque pour que les autres palourdes peuvent enfin filer tout droit dans le panier adverse. Lorsque la barrière est brisée, votre équipe remporte 20 points et chaque palourde qui passe dans le panier rapporte trois points.



-Encore plus de difficulté !!! Dès que vous la transpercez, la barrière commence à se réparer toute seule. Mais en lançant des palourdes au travers, le processus de réparation ralentit, mais quand le compteur retourne à zéro, la barrière fera de nouveau obstacle à vos palourdes. Pour ripostez, préparez-vous à contre-attaquer, car lorsque votre barrière est à nouveau entièrement réparée, une Super palourde apparaîtra près de votre panier pour vous permettre de passer directement à l'offensive. Si de l'encre ennemie vous touche, vous perdrez toutes les palourdes que vous transportez. Vous avez la possibilité de passer des palourdes à un allié en appuyant sur le bouton A ou le bouton L. Si le temps est écoulé avant qu'une équipe n'atteigne zéro, l'équipe avec le plus grand score remporte la victoire.