Voici le Top Media Create allant du 04 au 10 décembre 2017 :Le jeu Yakuza Kiwami 2 entre à la première place, Xenoblade Chronicles 2 perd six places, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon perd deux places, alors que le Double Pack perd trois places, Super Mario Odyssey perd une place, Splatoon 2 perd une place, Resident Evil : Revelations Collection sur Nintendo Switch quitte le classement, Mario Kart 8 Deluxe gagne une place, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch reste stable, 1-2-Switch gagne une place et Dead Rising 4 Special Edition, Ni-Oh Complete Edition et Horizon Zero Dawn Complete Edition suur Ps4 font leurs entrées, et Pokken Tournament DX fait son retour…Passons maintenant au Top Hardware : La Nintendo Switch reste stable, alors que la 3DS et la Ps4 échangent leurs places…Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20171213076/