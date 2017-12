Il sort le 21 décembre mais il est déjà en cours de test. Je parle de The Next Penelope qui à la base devait sortir sur Wii U, mais qui aujourd'hui préfère s'installer tranquillement sur Nintendo Switch ! On se retrouve donc ici pour une nouvelle session JeGeekJePLAY avec une vidéo de gameplay faite maison de The Next Penelope, jeu développé par Aurélien Regard et les les studios Seaven Studio et Plug in Digital. Sur ce, je vous laisse visionner cette session de jeu où je me suis confronté au Minotaure, avant de réussir les 2 défis précédents de la planète Minotaur Mazes...





Samy Joe - http://www.jegeekjeplay.fr/2017/12/jegeekjeplay-next-penelope-sur-nintendo.html