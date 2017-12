Voilà j’ai encore eu un souci avec un colis chez Amazon je vous jure 2 fois en 2 semaines.Amazon n’y est pour rien c’est plutôt les transporteurs. La semaine dernière j’ai eu un souci d’un colis qui apparemment n’est jamais arrivé au point relais. En fait si mais les cons de la post se sont trompé dans le code bar donc colis introuvable dans leur système. Une chance que j’ai aperçu mon colis au point relais.Bon pour éviter les soucis de livraison (grave erreur) je commence à me faire livrer au bureau mais là de nouveau un souci mais cet fois ci avec PostNL le suivi indique livré a 20h chez un voisin sans aucun détails. Pour info je travaille dans une zone industrielle y’a rien à part notre bureau et on ferme a 18h maxJ'ai écris a Amazon je vais pas commencé a courire derrière un colis et faire tous les maison aux alentourUne fois UPS a sonnez à ma porte et j’ai accepté un colis d’un voisin il a simplement demandé mon nom sans vérifier donc si j’étais malintentionné je pourrais lui donner un faux nom et à moi le colis gratosDonc le transporteur peut livrer ton colis chez un voisin sans ton accord, Donc imaginons que je commande une console de 400€ et que je m’entends pas avec mon voisin il peut nier qu’il n’a rien reçu et moi je me fais ***** dans l’histoirePassez une bonne journée