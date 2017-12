Un film que j'adore!Spécial anecdote saviez vous que Michael étais sur le tournage du 2eme film?Macaulay Culkin apparais d'ailleurs plusieurs fois dans le short film Black or white quelque temps aprèsAvant Maman j'ai raté l'avion l'auteur avais deja fait un film avec certains acteur de ce film 1an auparavant!Autres chose la musique est composé par John Williams(ET, Star Wars etc...), mon son préféré du filmLa cabane de Kevin, qui se trouve dans le jardin, n’était pas à l’origine sur la propriété de Lincoln Avenue. Elle fut construite spécialement pour le film et démolie ensuite, à la demande des propriétaires mdrrrr