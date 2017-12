...sérieusement prendre des cours pour développer des jeux...



J'ai fait la dernière mise a jour, je lance le jeux direct en mode en ligne...et la surprise je dois finir le prologue du mode solo....

Le truc que j'ai fait il y a des lustres...



Déjà assez souvent, je devait accepter , enfin re accepter les co dition général du jeux, charger le mode solo pour ensuite recharger le mode en ligne, et de nouveau réajuster tous les réglages, comme la vitesse de visé etc, inverser l'axe Y.



Mais la non c'est pas possible d'être aussi mauvais. Le jeux est sortie il y a grave longtemps, et il y a toujours des pu.... de bug inadmissible même pas corriger...



Voilà coup de gueule du soir... Je vais essayé de éffacer ma sauvegarde et de la remettre, et si ça marche pas, je l' éfface et je revends le jeux...



Et je boycott gta 6...