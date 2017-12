Bonsoir à tous, alors comme je suis un grand fan de kingdom hearts, je voulais me plonger dans cette univers de the world Ends with you, je connais déjà certains personnages qui sont apparus dans kingdom hearts dream drop distance.

L'univers à l'air d'être excellent et me parle, donc du coup je vois le jeux qui est sur le play store et qui était un remix du jeux sur ds il coûte 16 euros.

Mais malheureusement je viens de regarder tous à l'heure et il est compatible avec Android 6.0 et moi j'ai la 7.0, est ce que ça marchera comme même ou pas ?

Ou sinon je le prends sur ds mais j'espère que certains magasin d'occasion en a toujours ? J'aimerais me le procurer pas chère comme même.

Merci d' avance et bonne soirée à tous.