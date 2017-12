et c'est Iam8bit qui s'y collera au prix de 29,99$.Cette edition du brawler de Double Fine aura le droit a une "cover reversible", a un Blu-Ray aux couleurs differentes (envoyé de maniere random) et a un bonus encore inconnu.Précommandable ici: https://store.iam8bit.co.uk/products/gang-beasts-ps4-physical-game

posted the 12/12/2017 at 08:55 PM by guiguif