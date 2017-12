Après 55h de jeu, je donne mon avis sur xenoblade 2. Pour info c'est le jeu qui m'a fait acheté la switch, et je l'annoncais depuis l'annonce du jeu sur switch.



Je n'ai pas fini le jeu, mais il est temps de mettre les points sur les i: Oui Xenoblade 2 est sorti trop tôt, oui Nintendo fait comme la concurrence à sortir des jeux pas fini, pas débuggé, et c'est triste.



Voilà où en est le jeu vidéo 2017, et ce n'est pas nouveau, depuis la sortie de la génération ps3/360 les jeux sont finis à la pisse et corriger via des patchs, mais c'est désespérant de voir que même nintendo est obligé de sortir des jeux suivant un planning pour proposer des jeux à une bonne cadence, au détriment d'une qualité presque toujours irréprochable auparavant.



En attendant un gros patch inévitable, voilà les points forts et les points faibles du jeu:



+Musicalement fabuleux

+La direction artistique toujours au top dans les décors

+Le design des persos et des lames presque tous excellent

+Graphiquement agréable

+Les combats

+La mise en scène

+L'histoire (et j'ai même pas encore fini)

+L'émotion (et j'ai même pas encore tout vu)

+ VO



-Un jeu à la finition discutable sur beaucoup d'aspects



-Difficulté mal équilibré, on se fait défoncer par un ennemi de 10 level plus faible même en réussissant les déséquilibre/chute/projection/commotion et avec les sceaux, et tu peux réessayer le même combat avec la même équipe et tu le défonces en 2 min, pareil pour un ennemi trop fort) (patch incoming)

-Les ennemis qui viennent s'inscruster en plein combat (autant rage quit) (patch incoming)



-Level design douteux par moments. On se perd pour rien, la map n'aide en rien pour savoir à quel étage/niveau on est, la boussole nous perd plus qu'elle nous aide. (patch incoming)



-Le mode portable peu agréable, du flou, une résolution au ras des paquerettes. (patch incoming)



-globalement on dirait le même moteur graphique que xeno X, mais on sait pas pourquoi c'est moins détaillé que le X. Surement encore un manque de temps pour apprivoiser la switch



-Le début du jeu: 10h de jeu avec des tutos envahissants qui n'expliquent pas grand chose, un humour enfantin nul, bridé de partout niveau gameplay. J'ai failli revendre ma switch à cause de ce début totalement raté. Même après 50h de jeu tu crois avoir compris le gameplay, mais des fois ca marche pas comme d’habitude et tu comprends pas.



Bref au final xeno 2 est un très bon rpg qui apporte son lot de nouveautés, mais beaucoup trop de frustration à cause des défauts indiqués, avec 3 mois de débuggage et de testing le jeu serait plus équilibré et plus cohérent. Pour le moment c'est le moins bon des xeno, je n'ai jamais ressenti autant de frustration devant des erreurs que les développeurs avaient pourtant réussi à éviter avec brio les 2 premiers. Mais comme je le dis, si un gros patch arrive pour corriger les défauts, je reviserai surement mon jugement tellement on est transporté dans ses énormes décors grandioses, par la mise en scène du scénario, de l'histoire en elle même qui s'étoffe peu à peu tout en restant intéressante à chaque fois, et avec les combats qui sont intéressants malgré les ennemis sac à pv qui n'existait pas dans les xeno.