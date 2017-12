J'aimerai avoir votre avis sur les certifications. Utile ou accessoire ? Je cherche à parfaire mes connaissances sur le terrain (en tant que technicien helpdesk) mais aussi à travers des ouvrages et des formations.Du coup qu'elles sont les certifications les plus en vogue sur le marché du travail selon vous ? Je sais que pour certaines le travail est titanesque (surtout les certifs cisco) mais bon comme on dis, qui tente rien n'a rien.Merci d'avance. Force et courage