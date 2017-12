Souvenez vous du second trailer de Death Stranding, nous y voyions un arc en ciel inversé dans le reflet d'une flaque d'eau ainsi qu'une poupée de bébé avec une jambe en moins et une suture au niveau du "nombril" comme le montrent les images ci-dessous:Mais avez vous également remarqué dans le 3ème et dernier trailer que ces deux éléments sont présents lorsque Sam "perd" la vie et se retrouve dans le purgatoire:Pouvons nous en déduire que le scond trailer se passe dans le purgatoire dont parlait Kojima dans sa dernière interview?Cela expliquerait la présence des soldats squelettes?Et sinon juste comme ca je ne pense pas que le bébé dans la capsule du dernier trailer ait disparu après l'explosion. Il doit toujours être dedans mais la vitre se teinte comme le montre le début du trailer mais aussi le second.Et ce que je ne pige pas c'est que le détécteur de Sam se met en route seulement à la fin lorsque le dieu géant apparaît.Beaucoup disent que c'est le bébé le responsable mais Sam ne le connecte pas à lui avec la sorte de cordon ombilical du coup je me pose des questions...