Pour ceux qui connaissent le travail de Khaldoun, son impact est évident. Ibrahim Oweiss, professeur d’économie à l’Université de Georgetown, note que Khaldun a établi l’étude de la science de la civilisation. « Ses contributions importantes à l’économie, cependant, devraient le placer dans l’histoire de la pensée économique comme un précurseur majeur, sinon le « père », de l’économie, un titre qui a été attribué à Adam Smith, dont les excellents travaux ont été publiés 370 ans après la mort d’Ibn Khaldoun « , écrit Oweiss. « Non seulement Ibn Khaldun a planté les graines de germination de l’économie classique, que ce soit en production, en approvisionnement ou en coût, mais il a également été le pionnier de la consommation, de la demande et de l’utilité, les pierres angulaires de la théorie économique moderne ».

Je sais pas si il y a des bouquineurs sur ce site mais je compte me séparer d'une de mes plus grosses pièces de collection qui est l’œuvre de Ibn Khaldoun qui comprend :Bon c'est pas une édition collector avec DLC et figurines mais c'est une œuvre majeure a posséder dans sa bibliothèquePour ceux qui le connaissent pas, il est plus connu en occident qu'en orient. Voici un petit résumé :C'est la première traduction française par William Mac-Guckin de Slane (1863-1865). Je m'en sépare car j'ai acheter la dernière traduction en français qui m'a couter une blinde (150 euros) donc du coup ça me fait un doublon. Pour ceux que ça intéresse, je le vend 50 euros pour 2700 pages de lecture. Plus d'infos par mp