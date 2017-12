Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo a annoncé avoir vendu 10 millions de Nintendo Switch dans le monde en 9 mois, mais il ne faut pas oublier qu’il est encore difficile d’en trouver au Japon. Selon le dernier communiqué de presse de l'entreprise, Nintendo prévoit d'expédier vers les enseignes japonaises un nombre de Nintendo Switch encore plus grand que tous les autres réapprovisionnements. Le but est de travailler d'arrache-pied afin d’équiper le plus grand nombre de foyer possible. Une livraison plus importante signifierait que Nintendo devrait expédier plus de 140 000 consoles toutes les semaines. D’ailleurs, voici les réservations de jeux au Japon :Ceci se base sur les Réservations effectuées du 04 au 10 décembre 2017 dans les Enseignes Comgnet. Le jeu Monster Hunter World reste stable, Yo-Kai Watch Busters 2 gagne quelques places, Dissidia Final Fantasy NT gagne trois places et Resident Evil 7 Gold Edition et Hokuto Ga Gotoku sur Ps4 font leurs entrées…Source : https://nintendosoup.com/nintendo-plans-ship-largest-ever-shipment-switch-consoles-december/