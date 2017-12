En early acces depuis un moment, le jeu Conan Exiles s'offrira un collector lors de sa sortie le 8 Mai 2018.À l'intérieur du coffret, nous retrouverons :-Le jeu-Un artbook-Un comics exclusif en collaboration avec Dark Horse Comics-Une figurine de Conan de 15cm en résine-L'OST sur CD-Une map-Un code pour obtenir 6 ComicsPas de prix pour le moment, cette édition sera disponible sur PS4, One et PC.

Like

Who likes this ?

posted the 12/12/2017 at 02:17 PM by leblogdeshacka