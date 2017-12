Voici une Information concernant l’Editeur Square-Enix :Il y a peu, Yasunori Mitsuda a annoncé le concert Xenogears 20th Anniversary qui aura lieu les 7 et 8 avril 2018. Il déclare qu'il est heureux et fier que le jeu soit toujours aimé par de nombreux fans au Japon et à l'étranger,Plus qu'à espérer que cela se concrétise...Source : https://twitter.com/PROCYONSTUDIO/status/940521880343142400/