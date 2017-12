Tests

Ori and the Blind Forest Definitive Edition

Enfin... Il était temps que fasse ce petit bijou.Microsoft n'ayant pas aidé, le jeu n'étant pas sorti en physique en Europe...Mais bon, je l'ai et c'est vraiment du tout bon!Premièrement, impossible de ne pas être conquit par la direction artistique du jeu.Les décors sont magnifiques, les tableaux ne se ressemblent pas, les décors sont pleins de vie (j'entends par là, qu'ils sont animés), les animations rendent vraiment bien...Exit la 2.5D moche que beaucoup de développeurs choisissent par facilité... Ici, Moon Studio à mit la main à la patte et c'est tout simplement de l'art!Et côté musique, elle n'a pas a rougir. L'OST est vraiment bonne, les musiques collent vraiment bien à ces décors enchanteurs.Côté gameplay, c'est du oldschool.Wall jump, shooter, énigmes, etc... le gameplay de Ori ne bouleverse pas le genre mais il est efficace et c'est finalement le principale!Le jeu est parfois dur, faut apprendre et recommencer. Peu de points de sauvegarde, il faut apprendre a faire des sauvegarde manuelles, et souvent c'est là le piège. On prend confiance, on joue une demi heure sans sauvegarder et on meurt sur un piège qui OneShot et on doit tout recommencer.Le jeu ne pardonne pas, il ne sauvegarde rien.On prend plaisir à faire des va et vient pour récupérer les nombreux secrets du jeu.Il y a des énigmes à résoudre, des passages de course contre la montre où le moindre faux pas vous fait recommencer le passage depuis le début, mais rien d'insurmontable.Ori répond bien la plupart du temps. Certaines fois, les walljump semblent compliqués à réaliser, Ori glisse parfois sur les murs quand il devrait s'accrocher ou faire un walljump.Se placer au dessus d'une petite plateforme est parfois compliqué car Ori a tendance à sauter par dessus.Mais hormis ces petites imprécision, le gameplay reste solide.Côté histoire,C'est assez basique et la narration, peu présente, reste agréable à suivre.Ori est plus ou moins un de ces comptes pour enfants ou finalement, l'antagoniste de l'histoire n'est pas si méchant. (pour pas spoiler)Le côté "négatif" comme dans la plupart des jeux qui sont bons... C'est qu'ils sont trop court.Un run en normal dans Ori, prendra +/- 9 heures.Dans ces 9 heures, vous aurez 100% (ou pas loin) des collectibles du jeux.Pour les chasseurs de succès, Ori compte quand même quelques succès qui sont bugués.En résumé,Si vous êtes fan de 2D et jeu style Metroidvania, Ori est fait pour vous.Le jeu est magnifique, le gameplay est basique mais solide.Une bonne dose de challenge, de secrets à découvrir...Une fois fini, on ne peut qu'être impatient pour la sortie de Ori2, en espérant qu'il soit plus long que premier.+ Graphismes 2D somptueux+ OST+ Challenge- Parfois imprécis dans son gameplay- Se termine trop vite... (+/- 9h)/10Prochain jeu :