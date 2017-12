Voici quelque nouvelles informations concernant Soul Calibur 6 parvenu du recent numéro de Famitsu:- Le jeu est à 70% du développement.-Le 'Reversal Edge' est une nouvelle mécanique qui peut être faite à partir d'un seul bouton, en maintenant ce boutons, ceci bloquera tout les coups mid, low, high ainsi que les chopes. Quand vous relacher le bouton, votre personnage se mettra à contrer et attaquer en mode cinématique.- Le mode création de personnages sera encore au rendez vous.- Le jeu se déroule en 1586, soit avant les événement des derniers opus, en d'autres terme SC6 est une sorte de "Reboot".- Un grand nombre de membres d'autres teams de développement sont venu en aide à la Team Project Soul pour le développement du jeu.- Le Guard Impact ne consomme plus de la barre meter.- Certains coups ne peuvent etre exécuter que par la consommation de la Soul Charge.- Le “Lethal Hit” est une nouvelle mécanique avancé qui quand en exécutant certains coups spécifique dans les bonnes conditions, l'adversaire sera envoyer en l'air.- Au vu de gros manque de jeux de combat 3D sur cette génération de console, la Team s'était dit qu'il était obligatoire qu'ils fassent un nouveau Soul Calibur- La team veut faire de Soul Calibur 6 une expérience de combats à armes blanches enrichissante, dont l'un des éléments primaire est la commande de Reversal Edge qui est simple d’exécution,tout en étant excitante pour les spectateurs ainsi que fun pour les joueurs.- Quelque commandes qui étaient jusque la difficile à exécuter furent simplifié et demandent l'utilisation d'un seul bouton.- Des collaborations avec d'autres franchises est prévu!