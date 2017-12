Bonjour à toutes et à tous !



Je vous partage la nouvelle de vidéo de Nico Augusto sur le bilan 2017 + avenir sur la Nintendo Switch :







Je sais qu'il n'est pas très apprécié par certains, mais je vous invite tout de même à écouter (et regarder) sa vidéo en entier car il aborde pas mal de points très intéressant, et en essayant de rester le plus objectif possible sur cette industrie vidéoludique !



Et surtout dans le lot il y a quelques révélations sur les futurs jeux qui arriveront sur Switch.



Bon visionnage.

PARANORMAL TRAVEL - https://www.youtube.com/channel/UC3a0sxZ00y193_aKpbfWYpA/videos