S3 SFV + SFV AE (avec un suivi énorme et une hype de fou sur les tournois)SF 30th AnniversaryMegaman 11Megaman X CollectionDMC V à venirRE2MakeREVII (dlc gratuit)MH WorldMVCI (point de vue casual)Remasters abusifs pour pigeons (USF2)Perso j'ai toujours défendu la boîte sur SFV, je trouve le jeu impeccable sur son système de Fight Money (trouvez un autre éditeur qui fait ça qu'on se marre) et sur sa qualité.En termes d'animation et de graphismes et de musiques (bon le dernier point ils l'ont beaucoup mieux réussi que SFIV surtout), y'a pas mieux dans le domaine du VS. Chaque perso demandent un temps de dev énorme pour atteindre ce niveau qualitatif, et quand à l'époque de SFIV j'étais le premier à regretter la 2D tellement c'était dégueulasse passé la sortie, sur SFV c'est tellement abouti qu'ils posent la base de tous leurs futurs jeux de VS.J'aimerais juste que les stages soient moins chers, genre 50 000 au lieu de 70 000.(soit réduire la hitbox, soit augmenter la hurtbox, soit augmenter la hitbox de l'attaquant en l'air). Sérieux t'es dans le coin, tu sautes pour éviter une choppe meaty, et tu te fais rattraper par un jab en option select + le devant derrière ensuite...trop favorable à certains persos avec des HP et HK qui sortent trop vite et sont abusifs niveau hitbox (Urien, Necalli, Karin, Gouki...) et qui donnent lieu a des dommages élevés. Donc enlever le système de Crush Counter sur les normaux, mais le garder pour punir les Shoryu.de certains persos qui touchent en cross up (MP Birdie, HP Cammy, MP Gouki... sérieusement quoi)quasi safe sur tous ses coups, V Trigger abusé, le perso yolo par excellence et impossible à presser(j'ai besoin d'en rajouter ?)qui a trop de vie par rapport aux outils qu'il a (il a tout c'est simple)et son stand MKet le nombre d'utilisations de V TriggerBref même si je doute que le crush counter sera enlevé, les autres équilibrages sont faisables.