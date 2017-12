Voici une Information autour du jeu Okami HD :Le testeurs donnent leurs avis sur cette version. Voici les notes :- DarkStation : 100/100- DualShockers : 100/100- Playstation Universe : 90/100- GamePro Germany : 90/100- Eurogamer Italy : 90/100- God is a Geek : 90/100- Push Square : 90/100- Windows Central : 90/100- Everyeye.it : 85/100- The Games Machine : 85/100- Meristation : 85/100- IGN Spain : 83/100- SomosXbox : 83/100- Metro GameCentral : 80/100- SpazioGames : 80/100Et voici sa moyenne Metacitic actuelle :De bonnes notes dans l'esemble donc.Pou rappel, le jeu sort aujourd'hui, sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/okami-hd/critic-reviews

posted the 12/12/2017 at 07:32 AM by link49