J’ai un petit monstre de bientôt 6 moisEt je voulais savoir comment faites-vous pour trouver du temps à vous et donc du temps pour jouer.J’ai acheté Yakuza Kiwami a sa sortie et il est toujours n’ont pas sous blister mais encore dans son emballage amazonDonc ma PS4 j’y ai plus toucher depuis 3 mois…J’ai la switch heureusement avec le mode nomade je joue ou je veux, y’a une semaine j’ai acheté j’ai Xenoblade 2 mais j’y ai pu jouer en tout que 3 heures (pour arriver au premier village il m’a fallu une journée entière) 30 seconde par ci 1 min par la,Il me le paiera quand il sera plus grand