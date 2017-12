Bonsoir,



Etonnant de pas voir d'article desssus, mais je viens de regarder quelques stream de PUBG sur Xbox One X et c'est vraiment jolie, un portage de qualité.



Et même sur One S/Fat c'est loin d'être aussi mauvais que d'autre jeux (coucou Ark) au contraire, c'est plutôt bon aussi.



Seul à priori, les phases de le lobby et l'avion/chute libre souffrent pas mal, mais sinon ça à l'air très bon.



voici 2 vidéo que j'ai pris sur Youtube (pas de moi)

(N'étant pas l'auteur, je ne peux malheureusement pas assuré que ce sont bien des vidéos prisent avec des xbox, mais le résultat est quand même vraiment identique à ce que j'ai pu constater sur les streams)



- One X





- One S