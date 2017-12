Et oui sur DS , moi qui pensais avoir fait tout les jeux sur cet console jme retrouve avec un jeuxtraduis 100% en francais et quel jeux!!Ça faisait longtemps que j'avais jouer a la série depuis que ces traîtres de Capcom.Et ca fait plaisir de rejouer a cet série!Cet épisode apporte en plus une nouvelle dimension ce n'est plus un point and click , on déplace son perso dans les décors maintenant , et finis le tribunal, on interroge et déduis les meurtres mais on assiste pas au procès donc!Autre chose ce ,n'est plus un avocat qu'on incarne c'est un fameux procureurTout ça change et fait plaisir, au niveau des musique y'a de reprise de certains thème , de nouveau son sympas, mais rien du niveau des premiers sur DSJ'ai trouver la connections entres les 5 affaires intelligente et j'ai kiffer ce jeux un jeux qui a touché mon cœurJ’étais vraiment dans l'univers j'avais l'impression d'influencer un manga, les clins d’œil au anciens opus étais bien aussiCe que j'adore dans cet série et qui est bien aussi ici, c'est la personnalité des différent personnages, l'humour l'interconnections avec cette univers, et les phases que j’appelle "transformation" des suspects quand on a prouver leur crimeConcernant la difficulté j'ai trouvé cet opus simple même si y'a toujours le problème de un moment je galéré 50ans pour trouver une contradiction chaud, et juste après jtrouve ça super simple ça monte pas en difficulté c'est assez bizarre.Pour les fans on y apprends l'origine de Benjamin hunter un peu plus sa rencontre avec Dick tectiv et d'autres.D’ailleurs y'a aussi un animé Ace attorney que j'ai kiffer et que je vous conseille en seulement 24 épisodes qui retrace des affaires connus de la série et apporte un contenus inédits sur l'enfance de Phoenix wrightMerci a l’équipe de traduction pour ce travail de fou tout est traduit même les objets les décors, les jeux de mots , les noms tout est TROP BIEN retranscrit.Bref ce jeux est une tuerie j'ai envie de refaire les autres Phoenix Wright (pas trop apollo), mais je connais les dénouementSur ce mon cote enquête remonte en force je vais lire des Sherlock Holmes ++