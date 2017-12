Je suis le fils de Lucifer Seigneur et maître de la Terre Je sème la mauvaise parole Quand vous pleurez, moi, je rigole J'ai mis K.O. mon challenger Le jeune hippie de Bethléem Qui se battait avec des fleurs Vous l'avez démoli vous-mêmes Vous êtes mes humbles serviteurs Soyez maudits en ma demeure

posted the 12/11/2017 at 09:49 PM by sussudio