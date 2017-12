C'est pour la 4 ème fois que lafût célébrée auprès des fans de la marque, bien que contrairement aux années précédentes l'événement fût moins ambitieux, du moins en terme de conférence, comme avait déjà prévenuafin d'éviter toute déception, l'occasion néanmoins d'en apprendre davantage sur les studios et projets en cours ce qui n'est pas pour nous déplaire... .Cette fois-ci on va s'intéresser davantage sur le cas de la toute nouvelle IPet donc dequi fût une entrée marquante lors de ladernière,C'est lors du panel dédié àen compagnie de, etque nous en avons appris plus sur leur projet.Bon première chose à savoir, tous les éléments et environnements aperçus dans le trailer defaisaient pleinement partie du jeu et que oui, c'est bel et bien leLes chevaux dans le jeu ont eu une attention toute particulière et se sont vu être modélisésafin de rendre les destriers au plus proche de la réalité, ce ne fût pas simple à mettre en place notamment dû au fait que les capteurs tombés facilement de la robe des chevaux, nécessitant des personnes chargées de les ramasser afin de les replacer rapidement.(Artworks)a déclaré qu'il était temps pour eux de laisser la franchisede côté afin de se pencher vers une autre direction totalement opposée et assez risquée en s'attaquant à un jeu traitant de la culture japonaise entant que studio américain, mais ça n'a pas fait peur à l'équipe qui s'est tout de suite vu enthousiaste autour du projet.A ce sujet, l'équipe des'est lié au projet afin d'aider à retransmettre au mieux la culture Japonaise dans le jeu, sans compterà deux reprises afin de s'imprégner des lieux, ce qui a valu pour la petite anecdote,par le, journal local de l'île parlant de l'arrivée d'un studio de jeux vidéo américain,, sur l'île... forte heureusement pour eux, ça n'a pas dépassé les frontières.Pour ce qui est de l'histoire du jeu, outre le fait que l'ambiance féodale sera parfaitement respectée et que le studio s'est beaucoup renseigné sur l'histoire des samouraïs, demême, au point d'aller à la rencontre de, un descendant du clanqui a gouverné l'île durant l'invasion mongole, celle-ciC'est à peu près tout ce qu'on a pu apprendre de plus durant ce panel, dont une question lancée auprès de joueurs présents dans la salle,, ce qui n'a pas manqué de susciter un vif retour positif à cette question, il ne fait pas l'ombre d'un doute que les voix japonaises figureront dans le jeu.D'ailleurs est-ce que vous allez opter pour cette langue sur