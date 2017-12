Donc voilà j'en avais déjà parlé sur un communiqué du producteur du jeu que Sea Of Thieves allait bientôt dévoiler sa date et c'est chose faîte, rendez-vous le 20 Mars ! Ensuite il avait annoncé qu'un Stream aura lieu pour montrer un tas de possibilités pour progresser à travers le jeu et ce Stream débutera Jeudi 14 Décembre à 17 heuresOn apprend aussi qu'ils ont changé le site Web du jeu pour rajouter une section nommécette section est directement lier à la progression on apprend ainsi qu'il y aura des Entreprises ainsi que des Organisations secrètes qui nous enverrons vers des voyages plus mythique à la recherche de reliques du passé, Nous ne seront pas obligé de jouer un Pirate nous pourront très bien être de simple marchand qui font font fluctuer des ressources à travers le Monde et en travaillant pour ces Entreprises nous gagneront une renommé et des items spécifiques à chacune d'entre elles.ici nous voyons un cadrant solaire ainsi qu'un tableau avec des bananes et nous voyons 11:45 écrit à côté il s'agirait donc de l'heure de livraison.Quoi qu'il en soit nous en apprendrons plus Jeudi et à la Grosse Session pour les initiés qui se sont inscrit avant le 1er Décembre.J'en profite pour poster quelques screens de la session de ce Week-End avec en vedette les Emotes qui permettent de voir son personnage à la 3èmes personne et tourner autours donc c'est sympas pour prendre des screens ou simplement voir a quoi ressemble nôtre Pirate lorsqu'on l'équipe !