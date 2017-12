Hello les gameurs !



Aujourd'hui avec mon ami Zephyr on revient ensemble sur le jeu Sonic Forces et on vous livre nos impressions en vidéo.



Sonic Forces est-il la farce annoncée ? Pour nous ce n'est pas un grand jeu, mais pas a éviter aussi, Zephyr qui est un fan de Sonic vous donne son avis globalement après l'avoir fini et il n'est pas déçu, il faut prendre le jeu pour ce qu'il es pas vrai ? Un Sonic tout simplement fait pour les fans.



Capture sur Nintendo Switch, pas de moi, mon boitier de capture vient de lâcher mais c'est sur cette plateforme que j'ai le jeu et désolé pour la compression mais Youtube c'est pas le top pour ça !