Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Capcom sortira les jeux Mega Man Legacy Collection 1 & 2, Mega Man X et Street Fighter 30th Anniversary Collection sur Nintendo Switch. Haruhiro Tsujimoto déclare que la console ayant un concept intéressant, Capcom va sortir des nouveaux portages de jeux jamais sortis sur une console Nintendo à ce jour. Peut-être Devil May Cry HD Collection, Dragon's Dogma HD ou Marvel VS Capcom Infinite...Source : http://nintendoeverything.com/capcom-wants-to-port-games-to-switch-not-available-on-nintendo-systems-previously/