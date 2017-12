Le collector de Bayonetta Collection est disponible pour 89.99€ exclusivement sur Switch.À l'intérieur nous retrouverons :-le jeu Bayonetta 1 (code) et 2 (cartouche)-un steelbook au format Switch-des cartes-des stickersLe tout pour 89.99€Attention 5 000 exemplaires pour la France

Like

Who likes this ?

posted the 12/11/2017 at 04:49 PM by leblogdeshacka