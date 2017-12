Hey !Petit article sur un studio dont on attend toujours des nouvelles, et plus précisément sur leur dernier projet qui a eu un accueil assez mitigé lors de son annonce en 2013 ainsi que des ventes plutôt faibles par rapport à son grand frère (6,5 millions pour Returns contre les 1,6 de Tropical Freeze).Malgré de nombreux départs (des têtes pensantes) après la sortie desur Wii, on pouvait légitimement s'attendre à une baisse de la qualité et créativité des jeux du développeur.Les déçus (dont je faisais parti) s'attendaient à ce quese penche sur une nouvelle licence ambitieuse ou un Metroid d'envergure et non pas un "vulgaire jeu de plate-forme".La vidéo ci-dessous (dont la durée s'élève à 12 minutes) a pour but de mettre en lumière les travaux effectués par le studio texan sur cette suite de, qui apporte de belles évolutions au niveau duet fait progressé les jeux de plate-forme en 2D !Bien qu'elle soit commentée en anglais, l'analyse propose aussi une traduction en français pour ceux qui en ont besoin.N'ayant pas eu de Wii U, j'espère sincèrement une réédition du titre sur la dernière née de Nintendo pour pouvoir poser mes mains dessus. Cela dit, ce serait un énième portage facile (vendu au prix fort), pillant à nouveau la ludothèque de la machine à la mablette, et il y en a assez comme ça mais bon...En tous cas, bon visionnage