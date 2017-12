Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Sur Nintendo Switch, le jeu Bayonetta 2 prendra 12.4 GB. Le même titre sur WiiU pesait 14 GB. Le Studio Platinum Game a donc fait un bon travail d'optimisation et de compression en portant son jeu sur la dernière console de Nintendo. Pour rappel, le jeu sortira le 16 février 2018 sur Nintendo Switch...Source : https://nintendosoup.com/bayonetta-2-takes-less-space-switch-wii-u/

posted the 12/11/2017 at 04:02 PM by link49