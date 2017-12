Salut tout le monde,Aujourd'hui je vous propose d'invoquer sur le nouveau portail du Néo God Gotenks SSJ3 avec dans cette bannière le Goku ange SSJ3 et le Goku SSJ4, un portail très intéressant mais n'oublions que nous sommes à 2 semaines de Noël et qu'il y a de fortes chances qu'ils nous sortent un portail complètement pétéePartagez les frérots

posted the 12/11/2017 at 03:11 PM by koopaskill