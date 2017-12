Je suis au début du Chapitre 4 et pour l'instant je n'ai que 3 Lames rares (Rare Blades) : Dahlia (j'ai rigolé, étant donné que je suis assez "fan-service", d'avoir invoqué cette Lame en premier lol), Perun et Electra. Sachant que j'ai du coup, Roc (de Vandham) et Wulfric (du boss arachnoïde) en attendant d'être réanimés.Illustrations officielles de Dahlia par Risa Ebata (Macross Frontier), de Perun par Takahiro Kimura (Code Geass) et Electra par Asato Mizu.Ce ne sont pas des Lames que je voulais en tout cas pour ce stade de l'aventure XD, je souhaitais notamment vraiment avoir Flinch pour Rex par exemple. Je sais aussi que Vess peut être obtenue à Gormott au Chapitre 4 où j'en suis, ainsi que Kasandra en repêchant dans un lieu précis à Mor Ardain que je vais explorer d'ici ce soir. J'aurais espéré obtenir plus de Lames rares (juste 2-3 supplémentaires histoire de pouvoir bien me préparer), et j'aurais espéré plus de Lames disponibles car je trouve que pour un jeu de hasard "gashapon", c'est assez frustrant d'autant plus quand tu utilises un cristal-core dit "rare" et n'avoir qu'une Lame commune (je sais qu'il y des cristaux-core légendaire, heureusement mais bon).Et vous, qu'elles sont les Lames rares que vous savez obtenu jusqu'à présent ? D'ailleurs, même si je doute de la possibilité, je me demandais s'il est possible d'obtenir Obrona et Sever (2 Lames travaillant pour Torna) à un moment donné.