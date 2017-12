J'hésite à me lancer dans un des deux jeux et j'aimerai avoir vos avis concernant l'intérêt et la maniabilité notamment. Est-ce qu'on perd le fil avec L.A. Noire si on y joue pas pendant quelques jours par exemple? (le genre de détail qui fait qu'on ne finit pas des jeux parfois), est-il okay pour faire de courte session?

Concernant Skyrim, je l'avais commencé sur 360 donc je sais plus ou moins à quoi m'attendre, cependant est-ce que la taille de l'écran sur Switch permet de se plonger dedans? Je m'en fiche un peu que ce soit une prouesse technique...