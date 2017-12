Greg the Gorilla de Bloody Roar serait il G dans Street Figher V à apparaître dans la saison 3?Son ending dans Bloody RoarG dans l'opening de SFVAE:Ça serait peut être le gorrile dans l’épilogue d'Ed?Je sais Bloody Roar n'est pas de Capcom, mais peut etre Capcom ont fait une sorte de collaboration, ou peut etre juste que le perso fut fortement inspiré de celui de Bloody Roar.

posted the 12/11/2017 at 12:33 PM by foxstep