En décortiquant le teaser de Bayonetta 3, j'ai constaté un truc que je n'ai jamais vu dans les 2 premiers volets: Bayonetta s'en prend plein la gueule (elle galère grave!) et est en sang... Cela m'a un peu étonné car jamais elle a été blessée en temps normal, mais voir du sang sur son visage, ça m'a un peu étonné.Est-ce que Platinum Games va changer radicalement d'ambiance pour ce 3ème volet et en faire un jeu plus "sérieux"??

posted the 12/11/2017 at 11:32 AM by xenofamicom